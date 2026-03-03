Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt ruft am 21. März zum Mitmachen auf. Zusagen gibt es bereits.

Der Frühjahrsputz im Bördeland findet in diesem Jahr unter dem Motto "Osterspaziergang im sauberen Zuhause" statt.

Bördeland/Salzlandkreis. - Wenn im Salzlandkreis zum Frühjahrsputz aufgerufen wird, ist das längst mehr als eine symbolische Aktion. Es ist der gemeinsame Start in den Frühling mit Müllsäcken, Handschuhen und dem klaren Ziel, die Heimat ein Stück sauberer zu machen. Auch die Gemeinde Bördeland beteiligt sich wieder und lädt für Sonnabend, 21. März, von 9 bis 12 Uhr zum Mitmachen in allen Ortsteilen ein.