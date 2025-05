Vor zwei Schulen in Wernigerode sorgt ein Getränkeautomat mit Energydrinks für Aufregung – und entfacht eine alte Debatte neu. Während Deutschland noch keine Altersgrenze für Red Bull, Monster, Rockstar &. Co hat, zeigt eine lokale Initiative: Es geht ganz einfach.

Kommentar zu Energydrinks an Schulen in Wernigerode: Vorbild in der Altmark zeigt Lösung

Wernigerode. - Während es in anderen europäischen Ländern wie Litauen, Lettland, Polen oder Tschechien ein Mindestalter für den Kauf von Energydrinks gibt, wird in Deutschland seit Jahren darüber gestritten. An einem Getränkeautomaten mit Red Bull im Angebot vor einer Grundschule und einem Gymnasium entzündet sich nun auch in Wernigerode die Debatte.