Red Bull an Grundschule in Wernigerode: Eltern alarmiert wegen neuem Snackautomaten

Wernigerode. - Ein neuer Getränke- und Snackautomat sorgt für Ärger und Sorgen im Wernigeröder Wohngebiet Stadtfeld. Grund: In dem Kasten, der an der Ernst-Pörner-Straße direkt gegenüber einer Grundschule und einem Gymnasium steht, wird unter anderem der Energydrink Red Bull in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten.