Die Bundeswehr hat der Stadt Wernigerode für die Unterstützung beim Brand am Brocken im September 2024 rund 1,35 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Ein Extremfall, der keiner bleiben darf.

Es brennt am Brocken. Im Areal des Nationalparks Harz, einer Liegenschaft des Landes in der Gemarkung Wernigerode: Allein wegen letzterer Konstellation muss die Stadt Wernigerode, die weder was mit der Brandursache zu tun hat noch das betreffende Grundstück besitzt, den Brand mit allen Konsequenzen bekämpfen. Weil sie in ihrer Not die Bundeswehr zu Hilfe ruft, präsentiert diese ihr eine Rechnung über 1,35 Millionen Euro.