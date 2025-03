Gesundheitsversorgung im Harz Kommentar zu überlasteten Notaufnahmen im Harzklinikum: Wenn der Schnupfen in die Notaufnahme geht

Die Mitarbeiter in den Notaufnahmen des Harzklinikums in Wernigerode und Quedlinburg arbeiten am Limit. Schuld daran haben das System und die fehlende Selbsteinschätzung der Patienten.