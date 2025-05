Im Mai wird das 120-jährige Jubiläum der Stabkirche Stiege gefeiert. Besuchern wird deshalb am 24. Mai ein umfangreiches Programm geboten, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt.

Stiege. - Sie hat eine bewegende Geschichte hinter sich: Einst zu einem Lost Place verkommen, konnte die Stabkirche durch eine umfangreiche Aktion gerettet und an einen neuen Standort in Stiege gebracht werden. Nun wird im Mai 2025 ihr 120-jähriges Jubiläum in dem Oberharz-Ort groß gefeiert.