Lisa Fitz mit "Avanti Dilettanti!" im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8A steht am 25. Mai das neue Programm von Lisa Fitz auf dem Spielplan. Beginn ist um 17 Uhr. Zum Zeitpunkt der Ankündigung waren noch zwölf Karten verfügbar.

Mit "Avanti Dilettanti!" richtet sich der Blick auf alltägliche Begegnungen mit Unverständnis, Überforderung und absurder Kommunikation. Thematisiert werden Situationen im Umgang mit Behörden, Servicehotlines oder medizinischen Einrichtungen, bei denen unlogisches Verhalten und mangelnde Kompetenz zu Stress führen. Auch politische Akteure geraten dabei in den Fokus, wenn Aussagen und Entscheidungen jenseits nachvollziehbarer Maßstäbe verlaufen.

Das Programm bewegt sich zwischen scharfem Wort, humorvoller Zuspitzung und kritischer Selbstreflexion. Es verweist nicht nur auf das Verhalten anderer, sondern nimmt auch die eigene Wahrnehmung in den Blick. Die Auseinandersetzung mit alltäglichem Wahnsinn geschieht mit sprachlicher Präzision und pointierter Beobachtung.

Lisa Fitz greift in ihrer Darbietung auf eine lange Bühnenerfahrung zurück. Der Abend steht im Zeichen satirischer Betrachtung und persönlicher Erkenntnis. Die Frage, wie mit Widersprüchen und Unzulänglichkeiten umgegangen werden kann, bleibt offen – der Titel "Avanti Dilettanti!" setzt ein ironisches Zeichen.

La traviata im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird Giuseppe Verdis Oper "La traviata" in einer Koproduktion mit der Neuen Oper Freiburg gezeigt. Die Vorstellungen finden am 25. Mai und 1. Juni jeweils um 16 Uhr sowie am 8. Juni um 18 Uhr statt. Eine halbe Stunde vor Beginn werden im Café Rossini unter dem Titel "Einblick" weiterführende Informationen zum Werk angeboten. Die Inszenierung ist für Personen ab 12 Jahren geeignet. Gesungen wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Im Mittelpunkt steht Violetta Valéry, eine Pariser Kurtisane, die sich jenseits gesellschaftlich akzeptierter Rollen bewegt. Ihre Beziehung zu Alfredo beginnt als Rückzug in ein scheinbares Idyll, wird jedoch durch das Eingreifen von Alfredos Vater, Giorgio Germont, erschüttert. Die Konfrontation mit gesellschaftlichen Erwartungen führt zu einem Bruch, der nicht nur persönliche, sondern auch soziale Grenzen sichtbar macht.

Verdis Werk basiert auf dem Roman "La dame aux camélias" von Alexandre Dumas dem Jüngeren und wurde erstmals 1853 aufgeführt. Die Themen Liebe, gesellschaftlicher Druck und persönliche Integrität behalten bis heute ihre Relevanz. Die Inszenierung richtet den Blick auf das Spannungsfeld zwischen individuellem Glück und öffentlicher Erwartung.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Pascal Estrier im Dom zu Magdeburg – Orgelpunkt 2025 mit französischer Orgelmusik

Im Rahmen der Konzertreihe Orgelpunkt 2025 erklingt am 25. Mai ab 16 Uhr im Dom zu Magdeburg ein Programm unter dem Titel "Autour de la musique française". An der Orgel ist Pascal Estrier aus Le Havre, der französischen Partnerstadt Magdeburgs, zu erleben.

Das Konzert widmet sich ausschließlich französischer Orgelmusik vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Auf dem Programm stehen Werke von Louis Marchand, Jacques Boyvin, Louis Claude Daquin, Alexandre Guilmant, Eugène Gigout, Louis Vierne und Gaston Litaize. Die ausgewählten Stücke bieten Einblicke in verschiedene stilistische Entwicklungen und zeigen sowohl liturgische als auch konzertante Formen.

Pascal Estrier wurde 1958 in Le Havre geboren und debütierte 1976 am Konservatorium seiner Heimatstadt. Nach Studien bei Jean-Albert Villard und Louis Thiry erhielt er 1985 den premier prix am Konservatorium in Rouen. Er ist Titulaire der Kirche Saint-Vincent-de-Paul in Le Havre, wo er außerdem als maître de chapelle tätig ist. In seiner Verantwortung liegt auch die gottesdienstliche Musik innerhalb der Diözese. Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert er sich im Orgelbau und in der Restaurierung historischer Instrumente.

Barossance im Kreuzgang der Wallonerkirche Magdeburg

Im Kreuzgang der Wallonerkirche an der Neustädter Straße 6 ist am 25. Mai ab 16 Uhr das Ensemble Barossance zu hören.

Unter dem Titel "Von Lieb und Leyd" widmen sich Conny Herrmann (Gesang), Stefanie Gregull (Flöten), Franziska Heinrich (Konzertgitarre) und Thomas Riedel (Konzertgitarre/Arrangements) Liedern aus der Renaissance- und Barockzeit. Das Programm verbindet Werke aus beiden Epochen, die sich thematisch mit zwischenmenschlichen Gefühlen, Vergänglichkeit und innerem Erleben auseinandersetzen.

Die musikalische Umsetzung erfolgt mit einem kammermusikalischen Ansatz, bei dem Besetzung und Instrumentierung auf Transparenz und Ausdruck abzielen. Die Auswahl der Stücke orientiert sich an historischen Vorlagen, wobei durch eigene Bearbeitungen neue Akzente gesetzt werden. Das Zusammenspiel der Stimmen und Instrumente entsteht in enger Abstimmung und spiegelt sowohl die formale Klarheit als auch die emotionale Tiefe der jeweiligen Zeit wider.

Fermerslebener Abend in der Martin-Gallus-Kirche Magdeburg

In der Martin-Gallus-Kirche in der Mansfelder Straße 28 findet am 25. Mai von 16 bis 17 Uhr der nächste Fermerslebener Abend statt. Die Veranstaltung ist Teil einer monatlich am letzten Sonntag stattfindenden Reihe.

Gestaltet wird das Programm von Yeram Lee (Sopran), Max Gustav Meißner (Bass) und Sora Yu (Klavier). Die liturgische Begleitung übernimmt Anja Naumann. Im Mittelpunkt stehen musikalische Beiträge, die im Wechsel mit liturgischen Elementen eine Stunde der Besinnung und musikalischen Begegnung ermöglichen.

Der Fermerslebener Abend verbindet geistliche Musik mit einem kammermusikalischen Format. Der Raum der Martin-Gallus-Kirche bietet dafür einen passenden Rahmen, in dem Musik und Wort gleichermaßen zur Geltung kommen. Die Zusammenstellung der Mitwirkenden erlaubt ein breites Spektrum an Werken und stilistischen Einflüssen.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Flohmarkt auf dem Moritzhof Magdeburg im Mai

Auf dem Gelände des Moritzhofs am Moritzplatz 1 findet am 25. Mai die dritte Ausgabe des Flohmarkts statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Der Markt bietet Gelegenheit, Gebrauchtes zu entdecken, durch verschiedene Verkaufsstände zu gehen und eine breite Auswahl an Waren zu durchstöbern. Neben Alltagsgegenständen und Fundstücken aus Haushalten stehen persönliche Sammlerstücke und Einzelstücke im Mittelpunkt des Interesses.

Zwischen den Ständen besteht die Möglichkeit, im HofCafé eine Pause einzulegen. Der Flohmarkt lädt zum Verweilen, Beobachten und Stöbern ein und verbindet das Angebot an Gegenständen mit einer entspannten Atmosphäre im Innenhof.

Swing 39 im Gesellschaftshaus Magdeburg – SwingTanz auf der Terrasse

Das Sonntags SwingDing von Swing 39 e. V. bietet am 25. Mai ab 15 Uhr die Möglichkeit, auf der Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 das Tanzbein zu schwingen. Bis 18 Uhr steht die Veranstaltung im Zeichen der Swingtänze.

Swing 39 e. V. richtet an ausgewählten Sonntagen diesen Tanznachmittag aus, bei dem eine offene Tanzfläche unter freiem Himmel zur Verfügung steht. Die musikalische Auswahl lädt zum Zuschauen, Mitwippen und Tanzen ein. Die Atmosphäre ist ungezwungen, die Teilnahme ohne Anmeldung möglich.

Mit dem Sonntags SwingDing wird ein Ort geschaffen, an dem Swingmusik und Tanz in lockerer Form erlebbar werden. Der Verein gibt damit Einblick in die lebendige Swingtanz-Szene in Magdeburg und öffnet Raum für spontane Bewegung und gemeinsames Erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

