Eine Notoperation in der Nacht, komplexe Eingriffe am nächsten Tag: In einem der Operationssäle des Harzklinikums Wernigerode zeigt sich, warum die hiesige Gefäßchirurgie zu den leistungsstärksten in Sachsen-Anhalt zählt. Ein Blick hinter die sonst verschlossenen Türen.

Im Hybrid-OP im Wernigeröder Harzklinikum herrscht reges Treiben. An diesen Tag stehen zwei Eingriffe an einem Patienten auf dem Plan.

Wernigerode. - Sonderlich ausgeschlafen ist Magsud Mamedov an diesem Morgen nicht. Wie auch. Der leitende Oberarzt in der Gefäßchirurgie am Wernigeröder Harzklinikum hat in der Nacht durch eine Notoperation ein Leben gerettet. Am nächsten Morgen steht er wieder pünktlich im OP in Wernigerode.