Wenn Blutgefäße verstopfen oder reißen, kann das lebensbedrohlich werden. Im Harzklinikum in Wernigerode arbeiten drei Fachbereiche eng zusammen, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen, minimalinvasiv zu behandeln oder – wenn nötig – operativ zu lösen. Ein Besuch vor Ort im Gefäßzentrum.

Blick hinter die Kulissen: Ärzte beenden eine Bauch-Operation im Harzklinikum in Wernigerode.

Wernigerode. - Der Raum im Untergeschoss des Harzklinikums in Wernigerode wirkt wie eine Hightech-Kommandozentrale. Das große Röntgengerät mit der Form eines C ragt über den Patienten. Zwei Ärzte, gehüllt in Schutzkleidung, arbeiten konzentriert. „Im Keller sind immer wir Radiologen“, sagt Chefarzt Dr. Robert Fiedler.