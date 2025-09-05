Einkaufen im Harz Kreditkarten beim Shopping und in Gaststätten in Wernigerode: Warum manchmal nur Barzahlung möglich ist

Wer in Wernigerode einkauft oder im Restaurant isst, kann in manchen Geschäften nur bar zahlen. Während manche Einzelhändler und Gastronomen aus Überzeugung nur Münzen und Schein akzeptieren, sehen andere Terminals für EC- und Kreditkarten als selbstverständlichen Service an.