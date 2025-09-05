Einkaufen im Harz Kreditkarten beim Shopping und in Gaststätten in Wernigerode: Warum manchmal nur Barzahlung möglich ist
Wer in Wernigerode einkauft oder im Restaurant isst, kann in manchen Geschäften nur bar zahlen. Während manche Einzelhändler und Gastronomen aus Überzeugung nur Münzen und Schein akzeptieren, sehen andere Terminals für EC- und Kreditkarten als selbstverständlichen Service an.
Aktualisiert: 05.09.2025, 15:19
Wernigerode. - Manche Kunden sind überzeugte Bargeldzahler, andere nutzen ausschließlich ihre Geldkarte. In Wernigerode geht die Meinung der Händler dazu auseinander - einige stellen den Kartenservice gerne zur Verfügung, andere verzichten bewusst darauf.