Daniel Flögel aus Heyrothsberge hat in Handarbeit ein seltenes, altes Ostmobil restauriert. Was seinen Forst-Trabanten so besonders macht.

Von Henning Paul 05.09.2025, 16:45
Der restaurierte Trabant Kübel Ausführung Forst von Daniel Flögel aus Heyrothsberge.
Der restaurierte Trabant Kübel Ausführung Forst von Daniel Flögel aus Heyrothsberge. Foto: Henning Paul

Heyrothsberge. - Ein durchaus ungewöhnlicher Anblick bietet sich manchmal den Menschen in Heyrothsberge. Während gerade die älteren Generationen mit dem Anblick eines Trabanten vertraut sein dürften, zieht das Modell von Daniel Flögel doch immer wieder neugierige Blicke auf sich.