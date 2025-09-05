Daniel Flögel aus Heyrothsberge hat in Handarbeit ein seltenes, altes Ostmobil restauriert. Was seinen Forst-Trabanten so besonders macht.

Einsatz im Gelände: Was diesen Trabanten aus Heyrothsberge so besonders macht

Heyrothsberge. - Ein durchaus ungewöhnlicher Anblick bietet sich manchmal den Menschen in Heyrothsberge. Während gerade die älteren Generationen mit dem Anblick eines Trabanten vertraut sein dürften, zieht das Modell von Daniel Flögel doch immer wieder neugierige Blicke auf sich.