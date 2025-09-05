Das neue Hospiz in Stendal ist fertig. Sabine Kuschel aus Tornau gehört zu den ersten, die dort einziehen. Welche Gegenstände die 77-Jährige mitnimmt und was für sie am Ende des Lebens zählt.

Der letzte Umzug: Für Sabine Kuschel ist jeder Tag ein Geschenk

Sabine Kuschel aus Tornau hat bei ihrem letzten Umzug ins Evangelische Hospiz Stendal Erinnerungsfotos mit ihrer Familie, ein Buch und Blumen mitgenommen.

Stendal. - Was Sabine Kuschel mitnimmt, passt in ein Auto. Die 77-Jährige zieht das letzte Mal in ihrem Leben um: vom alten Evangelischen Hospiz in der Wendstraße in den Neubau in der Bergstraße in Stendal. Wie sie auf ihr Leben zurückblickt und welchen Rat sie der jüngeren Generation mitgibt.