  4. Der letzte Umzug: Sabine Kuschel erlebt mit Krebs jeden Tag als Geschenk

Sterbebegleitung im Hospiz Der letzte Umzug: Für Sabine Kuschel ist jeder Tag ein Geschenk

Das neue Hospiz in Stendal ist fertig. Sabine Kuschel aus Tornau gehört zu den ersten, die dort einziehen. Welche Gegenstände die 77-Jährige mitnimmt und was für sie am Ende des Lebens zählt.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 05.09.2025, 16:11
Sabine Kuschel aus Tornau hat bei ihrem letzten Umzug ins Evangelische Hospiz Stendal Erinnerungsfotos mit ihrer Familie, ein Buch und Blumen mitgenommen. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal. - Was Sabine Kuschel mitnimmt, passt in ein Auto. Die 77-Jährige zieht das letzte Mal in ihrem Leben um: vom alten Evangelischen Hospiz in der Wendstraße in den Neubau in der Bergstraße in Stendal. Wie sie auf ihr Leben zurückblickt und welchen Rat sie der jüngeren Generation mitgibt.