Politik in Sachsen-Anhalt Kundgebung in Wernigerode: Bürgerbündnisse sammeln Unterschriften für AfD-Verbot
Mehrere Bündnisse rufen in Wernigerode zu einem Aktionstag auf, der politischen Zündstoff bietet. Worum es geht, wer dahintersteht und was die Initiatoren erreichen wollen.
06.02.2026, 14:15
Wernigerode. - Auf dem Nicolaiplatz in Wernigerode ist für Samstag, 7. Februar, ein Aktionstag angekündigt. Die Veranstaltung hat zum Ziel, mit einer Unterschriftensammlung in Sachsen-Anhalt ein Verbot der AfD anzustoßen. Aber wer und was steckt dahinter?