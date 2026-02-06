weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  Politik in Sachsen-Anhalt: Kundgebung in Wernigerode: Bürgerbündnisse sammeln Unterschriften für AfD-Verbot

Mehrere Bündnisse rufen in Wernigerode zu einem Aktionstag auf, der politischen Zündstoff bietet. Worum es geht, wer dahintersteht und was die Initiatoren erreichen wollen.

Von Sandra Reulecke 06.02.2026, 14:15
In Wernigerode findet ein Aktionstag mit Kundgebungen und einem Infostand statt, der mit "Sachsen-Anhalt für ein AfD-Verbot" überschrieben ist.
Wernigerode. - Auf dem Nicolaiplatz in Wernigerode ist für Samstag, 7. Februar, ein Aktionstag angekündigt. Die Veranstaltung hat zum Ziel, mit einer Unterschriftensammlung in Sachsen-Anhalt ein Verbot der AfD anzustoßen. Aber wer und was steckt dahinter?