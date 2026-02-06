Mehrere Bündnisse rufen in Wernigerode zu einem Aktionstag auf, der politischen Zündstoff bietet. Worum es geht, wer dahintersteht und was die Initiatoren erreichen wollen.

In Wernigerode findet ein Aktionstag mit Kundgebungen und einem Infostand statt, der mit "Sachsen-Anhalt für ein AfD-Verbot" überschrieben ist.

Wernigerode. - Auf dem Nicolaiplatz in Wernigerode ist für Samstag, 7. Februar, ein Aktionstag angekündigt. Die Veranstaltung hat zum Ziel, mit einer Unterschriftensammlung in Sachsen-Anhalt ein Verbot der AfD anzustoßen. Aber wer und was steckt dahinter?