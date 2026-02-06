weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei sucht Zeugen: Dreister Diebstahl im Norma‑Markt Halberstadt: Unbekannter stiehlt Geldbörse von 68‑Jährigem

Im Halberstädter Norma-Supermarkt ist einem 68‑Jährigen binnen Sekunden die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen worden. Während die Polizei nach Zeugen sucht, warnen die Beamten vor dieser Masche.

Von Dennis Lotzmann 06.02.2026, 15:24
Wer seine Geldbörse beim Einkauf in den Wagen legt, riskiert, dass Langfinger zugreifen. Einen Halberstädter wurde das zum Verhängnis.
Wer seine Geldbörse beim Einkauf in den Wagen legt, riskiert, dass Langfinger zugreifen. Einen Halberstädter wurde das zum Verhängnis. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Halberstadt. - Es ist ein Klassiker, der skrupellose Langfinger geradezu dazu einlädt, zuzugreifen: Die Geldbörse beim Einkauf im Wagen abzulegen und sich kurz abzuwenden. Allein das reicht meist schon aus, um Portemonnaie, Geld und Papiere auf Nimmerwiedersehen zu verlieren. Jüngst ist das wieder passiert – in Halberstadt.