Im Halberstädter Norma-Supermarkt ist einem 68‑Jährigen binnen Sekunden die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen worden. Während die Polizei nach Zeugen sucht, warnen die Beamten vor dieser Masche.

Halberstadt. - Es ist ein Klassiker, der skrupellose Langfinger geradezu dazu einlädt, zuzugreifen: Die Geldbörse beim Einkauf im Wagen abzulegen und sich kurz abzuwenden. Allein das reicht meist schon aus, um Portemonnaie, Geld und Papiere auf Nimmerwiedersehen zu verlieren. Jüngst ist das wieder passiert – in Halberstadt.