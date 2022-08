Laut, aber familiär: Das war die Heimburger Metalnacht 2022

Die Band Wolfchant aus Bayern brachte am Samstagabend (6. August) Bollmanns Wiese bei der Heimburger Metalnacht zum Beben.

Heimburg - Es war das Wochenende der Festivals: Überregional lockten das „Wacken Open Air“, das „M'era Luna“ in Hildesheim sowie das „Ancient Trance Festival“ in Taucha bei Leipzig. Im Harz gab es das sinnbildliche Tauziehen zwischen der „Heimburger Metalnacht“ und „Rocken am Brocken“.