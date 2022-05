Leck im Waldseebad Hasselfelde nach Reparatur-Marathon abgedichtet

Hasselfelde - Es ist wieder dicht: Die Reparaturen am Waldseebad in Hasselfelde sind am Donnerstag (11. November) abgeschlossen worden, berichtet Andreas Weingarten, Leiter des Bauhofs der Stadt Oberharz am Brocken. Und das mit Erfolg: „Der Auslauf ist absolut dicht, da kommt kein Tropfen durch“, sagt Weingarten, der Freitag früh gleich zur ersten Kontrolle vor Ort war. Das Naturbad hatte zuvor wegen eines Lecks an der Schieberanlage Wasser verloren. In mehreren Einsätzen haben der Bauhof, die Hasselfelder Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) aus Halberstadt und Quedlinburg Hand in Hand daran gearbeitet, den Schaden zu beheben.