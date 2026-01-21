Die sechsjährige Lina leidet am seltenen Leigh-Syndrom, einer unheilbaren Krankheit mit schweren Folgen. Wie die Familie aus Stapelburg (Landkreis Harz) den Alltag dennoch meistert, welche Herausforderungen sie bewältigen muss und über welche Fortschritte sie sich freuen kann.

Trotz unheilbarer Krankheit: Wie Lina (6) aus dem Harz um ein Stück Normalität kämpft

Dank eines Gehtrainers ist es der sechsjährigen Lina aus Stapelburg wieder möglich, sich zumindest für einige Schritte selbstständig zu bewegen.

Stapelburg. - Sie liebt Schokolade, ist manchmal frech, malt gern und freut sich auf ihre Freunde im Kindergarten. „Vom Kopf her ist Lina eigentlich eine normale Sechsjährige“, sagt ihre Mutter Kathleen Müller. Doch das Mädchen aus Stapelburg ist unübersehbar schwer krank. Es leidet am seltenen, unheilbaren Leigh-Syndrom.