Redakteurin im Selbsttest: 28 Jahre Fahrpraxis, kein Unfall – und trotzdem weiche Knie wie mit 17: Bei einer spontanen „Prüfungsstunde“ merke ich schnell, wie viele Regeln im Alltag verblassen. Was als Schnapsidee beginnt, wird zu einer überraschend lustigen, ehrlichen und lehrreichen Fahrt.

28 Jahre unfallfrei, jetzt der Selbsttest in Zerbst: Würde ich heute die Fahrprüfung noch bestehen?

Bestanden oder durch die Fahrprüfung gerasselt? Selbstversuch nach 28 Jahren Führerschein mit Gerald Brandt von der „Fahrschule Spurtreue“ in Zerbst.

Zerbst. - Wenn heute die Fahrschulprüfung wäre: Würde ich sie bestehen oder gnadenlos durchrasseln? 28 Jahre lang besitze ich jetzt meinen Führerschein, bisher bin ich unfallfrei durch die Jahre gekommen. „Mama, hier ist 50“, ermahnt mich mein Teenie gern mal, tja und ob Schulterblick und sämtliche Verkehrsregeln noch sitzen - keine Ahnung. Deshalb rufe ich Gerald Brandt aus Zerbst von der „Fahrschule Spurtreue“ an. Er hat Lust auf das kleine Experiment, wir verabreden uns für eine Fahrstunde am 12. Januar.