Baustart in Langenstein Glasfaser-Offensive im Harz: 3.400 Haushalte bekommen endlich schnelles Internet

Wirklich schnell Filme, Musik, Daten herunterladen oder in Netz stellen – das geht mit Glasfaseranschlüssen. Im Landkreis Harz bekommen jetzt 3.444 Adresspunkte solch einen Anschluss – kostenlos.