Baustart in Langenstein Glasfaser-Offensive im Harz: 3.400 Haushalte bekommen endlich schnelles Internet
Wirklich schnell Filme, Musik, Daten herunterladen oder in Netz stellen – das geht mit Glasfaseranschlüssen. Im Landkreis Harz bekommen jetzt 3.444 Adresspunkte solch einen Anschluss – kostenlos.
Aktualisiert: 21.01.2026, 13:15
Halberstadt. - Vor dem Langensteiner Schützenhaus fliegen am 20. Januar 2026 Sandladungen in die Höhe. Symbolischer Baustart mit drei Tiefbaufirmen für ein 15 Millionen Euro schweres Investitionsvorhaben.