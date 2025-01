Internationales Zuchtprogramm Vorfreude auf Luchsnachwuchs im Harz: Doch Luchsdame lässt auf sich warten

Sie galten als ausgestorben im Harz. Seit einigen Jahren sind die Raubkatzen wieder heimisch in den Harzer Wäldern. Sie sollen sogar gezüchtet werden. Doch das gestaltet sich schwierig. Was der Krieg in der Ukraine damit zu tun hat.