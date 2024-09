Neubauprojekt im Harz Lutherkarree in Wernigerode: Wie groß die 38 neuen Mietwohnungen sind - und für wen geeignet

Mieter können ab Frühling 2025 in das neue Lutherkarree im Wernigeröder Stadtteil Hasserode einziehen. Der Vermieter will vor allem Familien ansprechen. Was sie erwartet, zeigt nun eine Musterwohnung.