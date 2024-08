Neubauprojekt im Harz Hasserode: Das kosten die neuen Wohnungen in Wernigerodes grünstem Stadtteil

In Wernigerodes Stadtteil Hasserode entstehen 38 neue Mietwohnungen. Anfang 2025 sollen die Mieter in die drei neuen Mehrfamilienhäuser in der Lutherstraße einziehen. Welche Probleme es beim Bau gibt und wie hoch die Mieten sind.