Die achtjährige Lina Fink verwanelt sich an einem Schminkstand während des Kinderfestes von Volksstimme und Harzsparkasse im Bürgerpark Wernigerode in ein Einhorn.

Wernigerode. - Das Kinderfest von Volksstimme und Harzsparkasse hat viele Familien in den Wernigeröder Bürgerpark gelockt. Die Parkflächen rund um die Grünanlage am Dornbergsweg waren bis auf den letzten Platz belegt, das Lachen der Jungen und Mädchen schallte weithin.

Die Hüpfburg wurde von den jungen Besuchern im Bürgerpark Wernigerode dankend angenommen. Foto: Nils Sänger

Neben Luftballons und Spielgeräten gab es Mitmach-Angebote wie einen Glitzer-Tattoo-Stand, an Schminkständen verwandelten sich die Kinder in bunte Fantasiewesen. Unter ihnen war die achtjährige Lina Fink, die als Einhorn bemalt wurde. Die junge Besucherin hat den Nachmittag zusammen mit Mama Janin im Bürgerpark verbracht. „Ich finde es hier sehr schön“, so die Achtjährige. Auch Janin Fink ist von dem Fest überzeugt: „Es ist toll, dass es hier so viele verschiedene Angebote für die Kinder gibt“, sagte sie.

Volksstimme-Regionalverlagsleiter Thomas Helmuth, Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha, Bürgerpark-Chef Andreas Meling und Matthias Dormann vom Vorstand der Harzsparkasse (von links) beim Kinderfest. Foto: Park und Garten GmbH Wernigerode

Die achtjährige Emilia (vorne rechts) und die fünfjährige Elise werden auf dem Kinderfest zusammen mit Mama Mandy Gerlach kreativ. Foto: Nils Sänger

In der Tat gab es viel zu erleben: Jungen und Mädchen tobten auf den Spielplätzen, drehten am Glücksrad und ließen sich von lustigen Ballontieren begeistern. Auch die große Hüpfburg erfreute sich großer Beliebtheit bei den jungen Gästen. Ebenso konnten Eisenbahnliebhaber ihre eigene kleine Holzbahn bauen.

Auf der Bühne im Bürgerpark Wernigerode wurde es magisch: Die Zauberlehrstunde begeisterte das Publikum. Foto: Nils Sänger

Kleine Eisenbahn-Liebhaber konnten beim Kinderfest im Bürgerpark ihre eigene Holzbahn bauen. Foto: Nils Sänger

Lena Pätzold (rechts) und ihre Freundin Florentine Hensel sind von den tierischen Bewohnern des Wernigeröder Bürgerparks begeistert. Foto: Nils Sänger

Die tierischen Bewohner des Bürgerparks, darunter Ziegen, Esel und Schweine, genossen den Nachmittag ebenso. Sie bekamen reichlich Streicheleinheiten und das ein oder andere Leckerli. „Die Tiere gefallen uns am besten“, sagte Lena Pätzold. Die Achtjährige aus Goslar war zusammen mit Mama Anika und Freundin Florentine in den Bürgerpark gekommen. „Eigentlich sind wir für die Zaubershow hier“, sagte Anika Pätzold.

Der kleine Levio und seine Mama Nancy Block probieren sich am Spiel „Vier gewinnt“. Foto: Nils Sänger

Die Zauberlehrstunde auf der Bühne war ein Höhepunkt des Festes. Hier konnten die Kinder nicht nur beeindruckende Tricks bestaunen, sondern auch selbst den Zauberstab schwingen.

Für das leibliche Wohl der Besucher war ebenfalls gesorgt: An den Ständen wurden kleine Mahlzeiten und erfrischende Getränke angeboten. Hier genossen David und Tamara Hernandez zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn Raphael Burger und Pommes. Die Familie aus Wernigerode war nicht zum ersten Mal im Bürgerpark: „Wir sind Dauergäste und finden es cool, dass es das Kinderfest gibt“, sagte die Mutter.