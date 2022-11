Märchen zum Nikolaustag in Wernigerode

Die Wernigeröder Initiative „ Große für Kleine – Kinder in Aktion“ probt „Die Goldene Gans“ . Sechs Vorstellungen sind am Nikolaustag geplant - eine davon öffentlich.

Die Ehrenamtlichen der Initiative „Große für Kleine – Kinder in Aktion“ proben für die großen Auftritte am Nikolaustag. In diesem Jahr steht das Märchen „Die Goldene Gans“ auf dem Programm.

Wernigerode - Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt. Denn am 6. Dezember geht es für die Mitglieder der Initiative „Große für Kleine – Kinder in Aktion“ nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder auf die Bühne. In der Stadtfeld-Sporthalle, Ernst-Pörner-Straße 15, spielen sie das Märchen der Gebrüder Grimm „Die Goldene Gans“. Mit ihrer Mischung aus Tanz, Spiel und Gesang wollen sie 600 bis 700 Kinder aus Wernigerodes Horten und Kindergärten in der Vorweihnachtszeit erreichen und ihnen eine Freude machen, berichtet Annette Klaue.