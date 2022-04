Marode und alt - was aus der Hasenwinkel-Brücke in Wernigerode werden soll

Etwa 80 Brücken nennt die Stadt Wernigerode ihr Eigen. Eine stolze Anzahl, aber die Bauwerke müssen erhalten werden, und viele sind in einem schlechten Zustand. Aktuelles Sorgenkind ist die Brücke am Hasenwinkel.

Die Brücke am Hasenwinkel in Hasserode ist schon seit Jahren auf drei Tonnen begrenzt. Das Bauwerk ist laut Stadtverwaltung marode.

Wernigerode - Es gibt nicht nur die Kruskabrücke in Wernigerode – auch wenn die seit 14 Monaten anhaltende Diskussion um Abriss sowie Sinn und Unsinn eines möglichen Neubaus den Anschein erwecken. An die 80 Brücken gibt es in Wernigerode und den fünf Ortsteilen. Und das sind nur die in städtischem Besitz, private Brücken und Stege kommen noch dazu.