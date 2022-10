Renault-Fahrerin kracht in Schilderwagen Massive Behinderungen nach schwerem Unfall auf der Autobahn 36

Eine 37-jährige Thalenserin ist am Mittwoch auf der Autobahn 36 in einen Schilderwagen gekracht. Was bei Heimburg genau passiert ist und warum die Auswirkungen so gravierend waren.