Die Stadt Wernigerode brauchte um Hilfe – und bekam sie. Doch Monate nach dem Löscheinsatz der Bundeswehr am Brocken (Harz) folgt der Schock: eine Millionenrechnung. Jetzt wird verhandelt, doch die Uhr tickt. Gibt es noch Spielraum für eine Einigung?

Wernigerode/Magdeburg/Berlin. - Die Bundeswehr halte an ihrer Kostenrechnung über 1,35 Millionen Euro für den Löscheinsatz im September 2024 am Brocken fest: Die Nachricht, die die Deutsche Presseagentur (dpa) am Wochenende (24./25. Mai) verbreitet hat, hat vielerorts für Irritationen gesorgt. Im Rathaus Wernigerode, beim Landes-Innenministerium und auch bei der Bundeswehr selbst.