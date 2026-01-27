weather bedeckt
Die Stadt Blankenburg plant den großen Wurf für das Große Schloss. Das Welfenschloss soll für 45 Millionen Euro umgebaut werden - und die Harz-Stadt touristisch auf ein neues Level heben. Das ist zu Plänen und Zeitplan bekannt.

Von Jens Müller Aktualisiert: 28.01.2026, 11:37
Romantischer Sonnenaufgang über dem Großen Schloss in Blankenburg. Das Wahrzeichen soll zur Top-Touristen-Attraktion im Harz ausgebaut werden.
Romantischer Sonnenaufgang über dem Großen Schloss in Blankenburg. Das Wahrzeichen soll zur Top-Touristen-Attraktion im Harz ausgebaut werden. Archivfoto: Michael Lumme

Blankenburg. - Nach den millionenschweren Plänen zum Bau eines neuen Sportzentrums kündigt sich in Blankenburg das nächste Mammutprojekt an. Die Stadtverwaltung will das Wahrzeichen der Harz-Stadt, das Große Schloss, touristisch nach vorn bringen. Welche Pläne dahinter stecken und wann sie umgesetzt werden soll.