Mehrere Tausend Euro im Harz erbeutet Tresorknacker brechen in Ilsenburger Hotel ein: In welche Richtung die Polizei jetzt ermittelt

Dreister Einbruch in das Altstadthotel in Ilsenburg: Die Diebe haben es auf den Tresor des Hotels abgesehen. Das ist nicht der einzige Einbruch der vergangenen Tage in der Harzstadt.