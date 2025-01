Mit ihren kultigen Komdödien reist die Silstedter Theatergruppe Jahr für durch den Harz. Nun müssen Vorstellungen des aktuellen Stücks „Goldbrand im Stülpner-Karl“ abgesagt werden. Was Gäste wissen müssen, die bereits Karten gekauft haben.

"Goldbrand im Stülpner-Karl" heißt das Stück der Silstedter Theatergruppe in der Wintersaison 2024/25.

Wasserleben/VS. - Aufgrund eines Krankheitsfalls in ihrem Ensemble muss die Silstedter Theatergruppe alle in Wasserleben geplanten Vorstellungen absagen. Das Geld für die bereits gekauften Eintrittskarten wird an den jeweiligen Vorstellungsterminen im Nordharz-Ort nach Vorlage der Tickets wieder ausgezahlt, teilt Vereinsvorsitzender Heinz-Jürgen Köhler mit.

Das gelte für die Vorstellung des aktuellen Stücks „Goldbrand im Stülpner-Karl“ am Sonntag, 26. Januar, von 12 bis 13 Uhr, für die Freitagsvorstellung jeweils von 18 bis 19 Uhr sowie zu den Samstagsvorstellungen von 17 bis 18 Uhr. Die Mitglieder der Theatergruppe bitten um Verständnis, so Heinz-Jürgen Köhler.