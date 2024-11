Kochsendung ändert Format Sternekoch Robin Pietsch übernimmt TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ - Was das für seine Restaurants in Wernigerode bedeutet

Robin Pietsch übernimmt die Moderation von „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins. Der Sternekoch bringt frischen Wind in die beliebte Vorabendshow. Aber was heißt das für die Zukunft seiner beiden Restaurants in Wernigerode?