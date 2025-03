Der Telekom-Shop zieht innerhalb der Innenstadt Wernigerodes um. Wann der Laden an der Westernstraße öffnet und welche Aktion Wernigeröder erwartet und was sie dabei gewinnen können.

Neues Geschäft an der Westernstraße: Wann Telekom-Filiale in Wernigerode öffnet

Wernigerode. - An der Westernstraße in Wernigerodes Altstadt stehen viele Geschäfte leer. Bei einem soll sich das nun ändern. Noch steht ein grüner Container vor dem ehemaligen Laden der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) an der Westernstraße 6. Im Inneren arbeiten Handwerker. Doch bald soll der Telekom-Laden einziehen, der zuvor an der Breiten Straße 35 seinen Standort hatte.