Keine festen Straßen, kein fließend Wasser, die nächste Stadt Hunderte Kilometer entfernt. Immer wieder zieht es die Harzerin Josefine Kleemann in die entlegensten Ecken der Welt – in die Mongolei oder die Wildnis Kanadas –, um ihren Traum zu verwirklichen: ein Leben als Cowgirl.

Wernigerode - Pauschalurlaub im Fünf-Sterne-Hotel – für Josefine Kleemann ist das nichts. „Ich war in Gegenden, die noch nie ein Tourist gesehen hat. Ich brauche die Wildnis“, sagt die Harzerin. Sie reiste in die entlegensten Ecken Schwedens, harrte bei minus 50 Grad Celsius ohne Strom in Kanada aus, lebte mit einer Nomaden-Familie in der Mongolei. Derzeit wohnt sie auf einer Alp in Österreich, auf der ihr die meiste Zeit über nur Kühe Gesellschaft leisten.