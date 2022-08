Mit der Familie aus dem Harz durch Europa

Lisa Marie Schröder und ihr Verlobter Daniel Schmidt mit Töchterchen Cami Helene bei einem Zwischenstopp in Stapelburg. Kurz nach dem Erledigen der Anmeldeformalitäten ging es in Richtung der Länder nördlich der Ostsee. Für den Rest des Jahres wird für Tour in Südosteuropa weitergeführt.

Foto: Jörg Niemann