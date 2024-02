Mit historischen Fotos: Luftangriff auf Wernigerode am 22. Februar 1944

Die Gustav-Petri-Straße - Blick Richtung Markt - in Wernigerode nach dem Luftangriff am 22. Februar 1944.

Einer der dunkelsten Tage in der Wernigeröder Stadtgeschichte jährt sich zum 80. Mal. Am 22. Februar 1944 fielen mehr als 200 Sprengbomben, abgeworfen aus amerikanischen Fliegern, auf die Fachwerk-Stadt. Ein Tag, der sich tief in das Gedächtnis von Zeitzeugen eingebrannt hat.