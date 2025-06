Tobias Hausner (links) und Dominique Halbas sind Mitarbeiter bei Minda Industrieanlagen in Tangermünde und bestücken ein Laufband im Probelauf mit Pappe. Sie testen, ob die Anlage genau das tut, was sie beim Kunden in wenigen Tagen täglich leisten soll.

Foto: Anke Hoffmeister