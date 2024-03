Tierhalter aus Deutschland trafen sich in Tanne, um die Zuchteignung ihrer Tiere überprüfen zu lassen. Die Richterinnen kamen dafür extra aus den USA angereist.

Alpaka-Farm Sanssouci in Tanne

Tanne. - Für die Betreiber der Alpaka-Farm Sanssouci in Tanne ist es eine besondere Veranstaltung gewesen: Insgesamt sechs Züchter aus Deutschland trafen sich in dem kleinen Oberharz-Ort, um die Zuchteignung ihrer Tiere bewerten zu lassen. Die dafür zuständigen Richterinnen kamen dafür aus den USA eingereist, ein Tierarzt reiste aus Wien an.