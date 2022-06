Mit Tempotafeln gegen Raser auf B 81 in Cattenstedt

Cattenstedt - Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für verkehrsgeplagte Cattenstedter soll an der Bundesstraße 81 aufgehängt werden: eine Tempotafel, die Raser zum Bremsen mahnt. „Wahrscheinlich wollen wir sie an der Hasselfelder Straße etwa auf Höhe des Schloßwegs anbringen“, berichtet Werner Greif. Der parteilose Ortsbürgermeister kämpft mit vielen anderen Einwohnern des Blankenburger Ortsteils seit Jahren um eine Verkehrsberuhigung an der viel befahrenen Bundesstraße mitten in ihrem Dorf – bislang mit wenig Erfolg.