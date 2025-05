Ticket der Harzer Schmalspurbahnen Mogelpackung Hexenexpress zur Walpurgisnacht? HSB-Zug aus Schierke nach Wernigerode fährt viel zu zeitig ab

Nach der Walpurgisnacht in Schierke gibt es Kritik am Kombiticket für den Hexenexpress-Zug und die Party im Kurpark: „Eine magische Mogelpackung der HSB für dumme Muggel?“, fragt ein Fahrgast. Was ihm die Harzer Schmalspurbahnen antworten.