Landkreis Harz/vs. - Zehntausende Hexen und Teufel haben in der Walpurgisnacht wieder den Harz gestürmt. Während in anderen Regionen der Tanz in den Mai gefeiert wird, lockten rund um den Brocken Umzüge, Feuer und Festivals Besucher an.

