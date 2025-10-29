Müllberge, kaputte Flaschen und Altkleiderhaufen: Bewohner des Wernigeröder Stadtteils Harzblick sind verzweifelt. Seit Jahren kämpfen sie gegen die Verwahrlosung ihres Viertels. Doch die Situation werde immer schlimmer, kritisieren sie.

Anwohner kritisieren Müll und Unrat rings um die ehemalige Kaufhalle im Wernigeröder Stadtteil Harzblick.

Wernigerode. - „Ekelhaft!“ - Bewohner des Wernigeröder Stadtteils Harzblick haben genug von dem Anblick vor ihren Haustüren. Rund um die ehemalige Kaufhalle häufen sich „unmöglichen Dreckecken“, berichten sie der Redaktion. Verpackungsmüll, zerrissene Plastiktüten, kaputte Glasflaschen und vor allem Altkleider liegen verstreut herum. Die Anwohner fordern, dass die Stadt endlich einschreitet.