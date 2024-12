Programm-Vorschau für 2025 Musik im Harz: So soll Wernigeröder Orchester die ganze Region begeistern

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode ist 2025 an vielen verschiedenen Spielstätten im Harz zu hören. Die Chefin des Ensembles will vor allem Zuhörer in kleineren Orten mit Musik begeistern.