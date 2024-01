Wernigerode hat Geldprobleme. Jetzt gibt es neue Zahlen zur aktuellen Finanzsituation. Wie tief die Millionenlöcher in Wernigerodes Stadthaus wirklich sind.

Muss Wernigerode weiter sparen? So steht es um die Finanzen der Harzstadt

Wernigerode. - Hundesteuern hoch, Parkgebühren hoch, Klavierwettbewerb gestrichen. Aktuell wird an den Kita-Beiträgen geschraubt. Wernigerode versucht, an Geld zu kommen und zu sparen, um die Millionenlöcher im Stadthaushalt zu stopfen. Doch wie ist es aktuell um die Finanzsituation der Stadt bestellt? Aus der Kämmerei gibt es jetzt – kurz vor dem Start in die Haushaltsdiskussion - neue Zahlen.