Polizei, Feuerwehr und Bergwacht haben im Harz stundenlang nach einem Mann gesucht - Auslöser waren Hilferufe. Wie die Aktion bei Ilsenburg endete.

Mysteriöse Hilferufe im Harz: Großeinsatz für Retter bei Ilsenburg mit Hubschrauber und Drohne

Bei der Suche nach einem Vermistten nahe Ilsenburg war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz.

Ilsenburg. - Rätselhafte Hilferufe haben am Freitagnachmittag, 7. November, bei Ilsenburg einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Bergwacht ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz hatte gegen 12.45 Uhr ein Wegewart, der mit dem Mountainbike unterwegs war, unklare Hilferufe eines Mannes wahrgenommen.