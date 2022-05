Nach Feuern am Brocken: Neue Pläne gegen Waldbrände im Harz

Feuerwehrleuten fällt es häufig schwer, Waldbrände im Harz zu erreichen - wie hier Ende April am Brocken.

Wernigerode - Feuer am Brocken, bei Gernrode oder jüngst nahe Ballenstedt – das Frühjahr 2022 ist ein brenzliges im Harz. Deshalb wird nach Lösungen für die steigende Waldbrand-Gefahr gesucht. Erste Ergebnisse brachte ein Runder Tisch am Sonnabend (14. Mai) in Wernigerode – mit Vertretern mehrerer Landesministerien, der Feuerwehr, des Nationalparks, der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) und der Kreisverwaltung sowie Forstbesitzern.