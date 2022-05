Nach Herztransplantation: Lee aus Ilsenburg feiert Geburtstag

Leben mit einem Spenderherz – was bedeutet das im Alltag? Familie Sommer aus Ilsenburg muss es lernen. Ihr zweijähriger Sohn Lee hatte eine Organtransplantation.

Lee feiert heute doppelt Geburtstag: Er kam am 7. Mai 2020 zur Welt und bekam vor wenigen Monaten ein Spenderherz. Über seine Fortschritte freuen sich nicht nur die Eltern, Anja und Steven Sommer, sowie die Freunde der Familie wie Michael Wallnisch (rechts). Viele Harzer nahmen Anteil am Schicksal des Kindes.

Ilsenburg - Die Familie ist eingeladen, der Grill steht bereit. „Safari“ lautet das Motto der Party. Es gibt bunte Ballons und Masken. Was nach den Vorbereitungen für einen ganz normalen Kindergeburtstag klingt, kommt für die Eheleute Sommer aus Ilsenburg einem Wunder gleich: Ihr Sohn Lee wird heute, am 7. Mai, zwei Jahre alt und darf diesen Anlass zum ersten Mal in seinen Leben außerhalb des Krankenhauses feiern. Dank eines Spenderherzes, das ihm transplantiert wurde.