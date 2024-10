Vereine haben das Nachsehen, Grundschüler beim Sportunterricht sowieso: Seit Monaten kann eine Turnhalle in Wernigerode aufgrund von Nässeschäden nicht genutzt werden. Was ein Gutachter zur Ursache für das eindringende Wasser herausgefunden hat und wann die Halle wieder einsatzbereit ist.

Nach Wasserschaden in Wernigeröder Turnhalle: Findet nach den Ferien wieder Sportunterricht statt?

Sportunterricht muss seit Monaten in der Turnhalle der Wernigeröder Francke-Schule ausfallen. Schuld daran ist ein gravierender Wasserschaden.

Wernigerode. - An Sportunterricht oder Vereinstraining ist in der Turnhalle der Wernigeröder Francke-Schule monatelang nicht zu denken. Der Grund: ein Wasserschaden im Gebäude. Wie die Stadtverwaltung bestätigte, war „der gesamte gedämmte Hohlraum unterhalb des Sportbodens durchfeuchtet“. Und nun? Was erwartet die Schüler nach den Herbstferien?