Sechs Auszubildende lernen derzeit im Hotelrestaurant „Grüne Tanne“ in Mandelholz bei Elend. Fünf stammen aus Indonesien, einer kommt aus Marokko.

Nachwuchs aus Fernost lernt in der Gastronomie im Harz

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Hubert Wewer (links), Chef der „Grünen Tanne“ in Mandelholz, beschäftigt mit Yudha Sinuhaji (Mitte) und Aulia Usman zwei Auszubildende aus Indonesien.

Elend-Mandelholz - „Was ist das?“ Die Dame lässt den Blick über die Kuchentheke gleiten. „Himbeertorte“, antwortet Aulia Usman und wartet, bis auch ihr Mann gewählt hat. Dann bereitet der angehende Restaurantfachmann die Teller vor und bringt sie an den Tisch. Vor einem Monat hat der 22-Jährige aus Indonesien seinen Dienst im Hotelrestaurant „Grüne Tanne“ in Mandelholz bei Elend angetreten. Er ist nicht der Einzige, der aus Fernost in den Harz gezogen ist.