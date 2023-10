Familienleben in Sachsen-Anhalt Nahverkehr: Busse im Landkreis Harz zu teuer?

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Beim Thema Verkehr lag ein Fokus auf dem Nahverkehr, der im Harz nicht in allen Bereichen überzeugt.