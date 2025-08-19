Mitten im Harz steht ein stiller Riese: die Hohne-Eiche, rund 500 Jahre alt und voller Leben. Jetzt wurde sie als Nationalerbe-Baum ausgezeichnet. Ihre knorrige Schönheit berührt.

Naturwunder im Harz: Hohne-Eiche wird Nationalerbe - die berührende Geschichte eines Baumes

Eine beeindruckende Trauben-Eiche, botanischer Name Quercus petraea, auf der Hohnewiese unweit von Drei Annen Hohne im Harz.

Drei Annen Hohne. - Übertragen auf uns Menschen: Wie alt ist die Hohne-Eiche? Wahrscheinlich, gibt sich Andreas Roloff vorsichtig, im guten Seniorenalter. Der Zustand des auf der Hohnewiese im Harz weithin sichtbaren Baumes ist so stabil, dass noch etliche Jahrzehnte hinzukommen können. Wie viele, das vermag der Professor für Baumbiologie der Tharandter Fakultät der Umweltwissenschaften an der Dresdner Technischen Universität nicht vorherzusagen.